Die USA planen laut der "New York Times", den Verkauf von Technologien an das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei zu erlauben. Demnach erwägt die Regierung, Lizenzen an US-Firmen zu vergeben, damit diese "nicht-sensible Güter" liefern können. Der Schritt könnte die Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China vor den Gesprächen etwas mindern.



US-Unternehmen benötigen wegen US-Sanktionen eine Erlaubnis der Regierung in Washington, um Prozessorchips und andere Technik an Huawei zu verkaufen.