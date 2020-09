Kyriakos Mitsotakis bei einer Pressekonferenz. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Die Bundesregierung will nicht mit Griechenland über Reparationen für die von Deutschland in den beiden Weltkriegen verursachten Schäden verhandeln.



Das Auswärtige Amt überreichte dem griechischen Botschafter Theodoros Daskarolis eine diplomatische Note, mit der eine entsprechende Aufforderung der griechischen Regierung formell zurückgewiesen wird.



"Die Rechtsauffassung der Bundesregierung in dieser Frage ist unverändert", sagte ein Ministeriumssprecher.