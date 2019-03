Innenminister Seehofer (CSU) und Justizministerin Barley (SPD). Archivbild

Die Bundesregierung will laut einem Bericht angeblich deutschen IS-Kämpfern unter bestimmten Bedingungen die Staatsangehörigkeit entziehen.



Der Plan, auf den sich Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Justizministerin Katarina Barley (SPD) geeinigt hätten, sehe eine Ausbürgerung vor, wenn die IS-Kämpfer eine zweite Nationalität hätten, volljährig seien und sich künftig an Gefechten beteiligten, berichteten die "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR. Die Regel solle nicht für die Kämpfer gelten, die in Haft seien.