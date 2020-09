Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez verurteilt Gewalt.Archiv

Quelle: Ricardo Rubio/Europa Press/dpa

Spaniens Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sanchez hat die gewalttätigen Proteste von Unabhängigkeitsbefürwortern in Katalonien verurteilt.



"Es ist offensichtlich, dass wir es nicht mit einer friedlichen Bürgerbewegung zu tun haben, sondern mit einer Bewegung, die von Gruppen koordiniert wird, die Gewalt auf der Straße einsetzen, um das Zusammenleben in Katalonien zu stören", hieß es in einer Mitteilung, in der Madrid die "Akte des Vandalismus" in Teilen der Krisenregion beklagt.