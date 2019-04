Theresa May spricht im Unterhaus.

Quelle: ---/House Of Commons/PA Wire/dpa

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit ihre Linie verteidigt, ihr Land nicht ohne Abkommen aus der Europäischen Union zu führen. Es sei der beste Weg, die Staatengemeinschaft geordnet und mit einer Vereinbarung zu den zukünftigen Beziehungen zu verlassen, sagte May in London während einer Regierungsbefragung im britischen Unterhaus.



May will am Abend bei dem EU-Sondergipfel eine Verschiebung der Brexit-Deadline bis 30. Juni erreichen.