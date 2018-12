Die erste Fragerunde für Angela Merkel (CDU) gab es im Juni.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich heute in einer Regierungsbefragung zum zweiten Mal den Fragen der Abgeordneten. Es wird erwartet, dass sie zu Beginn in ihrem einleitenden Statement auf den am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel und den Stand der Brexit-Verhandlungen eingeht.



Merkel hatte sich im Juni erstmals den Fragen der Abgeordneten gestellt. Auf Drängen der SPD war eine solche Regierungsbefragung im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Dies soll dreimal jährlich geschehen.