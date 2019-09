Die Bundeskanzlerin reist mit dem Airbus A340 nach New York.

Nach der Verabschiedung des Klimapakets reisen vier Mitglieder der Bundesregierung in drei Flugzeugen der Luftwaffe in die USA. Angela Merkel (CDU) reiste zusammen mit Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) zum UN-Klimagipfel in New York. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) flog mit einer kleineren Maschine in die USA.



Am Dienstag bringt die Flugbereitschaft Außenminister Heiko Maas (SPD) nach New York. Zusätzlich flog Umweltministerin Svenja Schulze nach New York - mit einer Linienmaschine.