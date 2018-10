Volker Bouffier (CDU) will Ministerpräsident von Hessen bleiben. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat angesichts sinkender Umfragewerte für seine Partei vor einer Regierungsbeteiligung der Linken in seinem Bundesland gewarnt. "Die Linken dürfen in Hessen nicht in irgendeiner Weise an die Regierung kommen", sagte er der "Rheinischen Post". Das würde den Wirtschaftsstandort Hessen Arbeitsplätze kosten.



Die guten Umfragewerte seines Koalitionspartners, den Grünen, erklärte er mit einer Anti-Stimmung gegenüber der Großen Koalition im Bund.