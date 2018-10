Unter Einigungsdruck: Seehofer, Merkel und Schulz. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Gut vier Monate nach der Bundestagswahl steigen CDU, CSU und SPD heute in Koalitionsverhandlungen ein. Zunächst kommen die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) in der CDU-Zentrale in Berlin zusammen.



Dann trifft sich eine Runde von 15 Spitzenvertretern der drei Parteien, die als Steuerungsgremium dienen soll. Umstritten ist, wie schnell ein Abschluss gelingen kann. Die Union will mit den Verhandlungen bis Karneval fertig werden.