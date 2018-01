Niemand hat geglaubt, dass es einfach würde mit der Regierungsbildung. Immerhin zogen nach der Wahl am 15. März 13 Parteien ins neue Parlament ein. Tom van der Meer ist Politologe an der Universität von Amsterdam und sieht es gelassen: "Wir haben so viele Parteien, weil sie auch die Minderheiten in der Bevölkerung gut repräsentieren. Das Problem sind nicht die Splitterparteien, sondern der Fakt, dass die großen Parteien in den letzten 40 Jahren nicht mehr als je 30 Prozent der Stimmen einfahren konnten und es damit immer bis zu sieben mittelgroße Parteien gibt."