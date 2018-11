Al-Wazir (l,Grüne) und Schäfer-Gümbel (SPD) (Archiv). Quelle: Andreas Arnold/dpa

Für eine Regierungsbildung in Hessen wollen Politiker von Grünen, SPD und FDP nun doch über ein mögliches Ampelbündnis sprechen. Das Treffen könnte in der kommenden Woche stattfinden. Das sagte SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel.



Nach der Landtagswahl am 28. Oktober ist das exakte Resultat offen. Grund sind Pannen bei der Auszählung. Möglicherweise wird die SPD doch zweitstärkste Kraft nach der CDU. Die Grünen liegen nach dem vorläufigen Ergebnis hauchdünn vor der SPD. Die FDP lehnte eine Ampel unter grüner Führung ab.