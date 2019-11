Benny Gantz (Archiv).

Der mit einer Regierungsbildung in Israel gescheiterte Benny Gantz hat eine "Einheitsregierung" mit dem rechten Likud gefordert. "Ich werde in den ersten zwei Jahren Premier sein", sagte Gantz vom Mitte-Bündnis. In dieser Zeit könnte der rechtskonservative Ministerpräsident Netanjahu seine juristischen Probleme klären. Er soll wegen Korruption vor Gericht.



Sollte Netanjahu freigesprochen werden, könnte er wieder zurückkehren, sagte Gantz. Auch nach der zweiten Wahl hat Israel noch keine neue Regierung.