Das israelische Parlament (Knesset). Archivbild

Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Kurz vor Ablauf einer letzten Frist zur Regierungsbildung in Israel hat das Parlament in einer Vorabstimmung für eine Neuwahl am 2. März 2020 gestimmt. 50 Abgeordnete hätten sich zudem für eine Auflösung der Knesset (Parlament) entschieden, es habe keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen gegeben, teilte das Parlament mit.



Nach drei weiteren Lesungen sollte sich um Mitternacht (Ortszeit) das Parlament automatisch auflösen. Ohne Einigung auf eine Regierung steht Israel die dritte Wahl in weniger als einem Jahr bevor.