Der Rechtswissenschaftler Giuseppe Conte hat in Italien erneut den Auftrag für eine Regierungsbildung zwischen Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega bekommen. Der Rechtswissenschaftler nahm das Mandat an und soll am Freitagnachmittag vereidigt werden.



In dem Kabinett soll Lega-Chef Matteo Salvini Innenminister werden, verlas Conte. Arbeitsminister wird Sterne-Chef Luigi Di Maio. Beide werden Stellvertreter des Regierungschefs.