Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega haben sich doch noch zu einer Regierungsbildung in Italien durchgerungen. Sie einigten sich am Donnerstag auf eine Regierungsmannschaft, die wie ursprünglich geplant der Jurist Giuseppe Conte anführen soll. "Alle Voraussetzungen für eine politische Regierung aus MS5/Lega sind erfüllt", erklärten die Parteivorsitzenden von Lega und Fünf Sterne, Matteo Salvini und Luigi di Maio, in einer gemeinsamen Erklärung.