Regierungsbildung in Italien Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Die Ernennung einer neuen italienischen Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega lässt weiter auf sich warten. Vor allem der Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten, Giuseppe Conte, sorgt mit Unklarheiten in seinem Lebenslauf für Aufregung.



Conte hatte angegeben, an der New York University tätig gewesen zu sein. Doch eine Sprecherin der Hochschule sagte, man habe dazu keine Aufzeichnungen gefunden. Conte habe lediglich in der Bibliothek forschen dürfen.