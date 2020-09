Ministerpräsident Antonio Costa hat in Portugal triumphiert.

Quelle: Armando Franca/AP/dpa

Nach der Parlamentswahl in Portugal will Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa eine schnelle Bildung der neuen Regierung. Er wolle den künftigen Regierungschef so bald wie möglich nominieren, sagte das Staatsoberhaupt.



Die Konsultationen mit allen Parteichefs will er schon an diesem Dienstag aufnehmen. Aufgrund des für Ende des Monats vorgesehenen Austritts Großbritanniens aus der EU sei Eile geboten. Die Nominierung des amtierenden Ministerpräsidenten Antonio Costa gilt als Formsache.