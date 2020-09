SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach der Landtagswahl in Thüringen hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil Union und FDP aufgefordert, Gespräche mit der Linken zu führen. Er erwarte, "dass sich alle an einen Tisch setzen und gucken, wie sie eine stabile Regierung für Thüringen hinbekommen", sagte Klingbeil im ARD-Morgenmagazin.



Man müsse Ideologien "wegwerfen" und sich "im Sinne der Menschen und des Landes an einen Tisch setzen", das erwarte er von allen Parteien und konkret von Union und FDP. Es sei möglich, eine Regierung zu bilden.