Spitzentreffen von Union und SPD. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Mehr als drei Monate nach der Bundestagswahl beraten die Spitzen von Union und SPD heute erneut über eine mögliche Koalition. An dem Treffen in Berlin sollen Kanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer, der SPD-Vorsitzende Martin Schulz, die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD, Volker Kauder und Andrea Nahles, sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt teilnehmen.



Statements sind nicht geplant. Die eigentlichen Sondierungsgespräche in größerer Runde sollen am Sonntag beginnen.