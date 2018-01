Quelle: imago

Mehr als drei Monate nach der Bundestagswahl hat die Einigung von Union und SPD in der EU Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr Deutschlands auf die europäische Bühne geweckt. Vertreter in Brüssel und den Hauptstädten begrüßten am Freitag den Durchbruch in den Sondierungsgesprächen. Experten sahen auch ein Signal an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der schon seit Monaten bei der dringend nötigen EU-Reform in den Startlöchern steht.