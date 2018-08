Der Libysche Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Die EU hat im Rahmen ihrer Flüchtlingspolitik über Ankerzentren außerhalb ihrer Grenzen nachgedacht - zum Beispiel in Libyen. Libyens Regierungschef Fajis al-Sarradsch hat dieser Idee nun eine Absage erteilt.



Al-Sarradsch sagte der "Bild"-Zeitung: "Das wird es bei uns nicht geben. Wir sind absolut dagegen, dass Europa ganz offiziell bei uns illegale Migranten unterbringen will, die man in der EU nicht haben möchte." Libyen lehne auch Geldzahlungen für ein solches Vorgehen ab.