Ein Airbus der italienischen Fluggesellschaft Alitalia.

Quelle: Antonio Calanni/AP/dpa

Für die angeschlagene italienische Fluggesellschaft Alitalia ist nach den Worten von Ministerpräsident Giuseppe Conte keine schnelle Lösung in Sicht. "Es ist klar, dass wir zur Zeit keine Marktlösung zur Hand haben", sagte Conte laut Nachrichtenagentur Ansa bei einer Veranstaltung des Italienischen Automobilclubs ACI in Rom.



Am Donnerstag voriger Woche war eine schon sieben Mal verlängerte Frist zur Rekapitalisierung der seit Mai 2017 insolventen Airline abgelaufen.