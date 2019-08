Die Polizei setzt teilweise Tränengas gegen Demonstranten ein.

Quelle: Vincent Thian/AP/dpa

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat die anhaltende Gewalt bei Demonstrationen verurteilt. Die Proteste, die seit Wochen andauern, hätten "die Stadt an den Rand einer sehr gefährlichen Situation gebracht", sagte Lam.



Die Regierung werde entschlossen dabei vorgehen, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und das Vertrauen wiederherzustellen. Zeitgleich lief in der Stadt ein großer Streik an. In Hongkongs morgendlicher Hauptverkehrszeit kam es durch Blockaden zu erheblichen Verzögerungen.