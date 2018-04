Kanzlerin Angela Merkel im Bundestag. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Eine Woche nach ihrer Wiederwahl will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch im Bundestag die wesentlichen Weichenstellungen für ihre vierte Amtszeit vorstellen. In ihrer Regierungserklärung dürfte sie zentrale Punkte des Koalitionsvertrags von Union und SPD erklären.



Es wird erwartet, dass sie etwa die Entlastung von Familien oder die Umsetzung des Regelwerks zur Migration erläutert. Genauso dürften die geplanten EU-Reformen und internationale Herausforderungen eine Rolle spielen.