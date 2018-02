Wir müssen alles, was in unserer Kraft steht, tun, damit dieses Massaker ein Ende findet. Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Merkel rief in ihrer Rede auch zu einem Ende des "Massakers" in Syrien auf. "Wir müssen alles, was in unserer Kraft steht, tun, damit dieses Massaker ein Ende findet", sagte sie. Diese Aufforderung gelte auch den Verbündeten des "Assad-Regimes, ganz besonders Iran und Russland". "Was wir im Augenblick sehen, die schrecklichen Ereignisse in Syrien, der Kampf eines Regimes nicht gegen Terroristen, sondern gegen seine eigene Bevölkerung, die Tötung von Kindern, das Zerstören von Krankenhäusern, all das ist ein Massaker, das es zu verurteilen gilt", sagte Merkel.