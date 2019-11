Bombardier Global 5000 (Archiv).

Quelle: Marcel Russ/dpa

Die Ursache für die Bruchlandung einer Regierungsmaschine auf dem Berliner Flughafen Schönefeld war der fehlerhafte Wechsel eines Bauteils. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundeswehr-Flugsicherheit. Die Maschine war zuvor von Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS) instandgesetzt worden.



Die Panne an der Bombardier Global 5000 war am 16. April aufgetreten. Die Steuerung versagte teilweise. Es gab eine Notlandung. An Bord waren die beiden Piloten und eine Flugbegleiterin.