Mit technischen Probleme musste schon Bundespräsident Steinmeier im November in Südafrika kämpfen. Bei der "Heuss" sprang eine Turbine nicht an. Erst im Juni musste er wegen eines Hydraulikschadens kurz vor Abflug nach Weißrussland auf eine Ersatzmaschine umsteigen. Ende 2016 strandete Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen aufgrund eines Computerproblems bei ihrem A340 in der nigerianischen Hauptstadt Abuja - und muss dort übernachten. Die Liste ließe sich noch verlängern. In die Rubrik Pech indes gehört, was Finanzminister Scholz beim Währungsfonds-Gipfel in Bali passierte: Dort hatten Mitte Oktober Ratten und Mäuse Zugang zum Flieger gefunden und die Kabel der "Adenauer" angenagt.