Die Zentralregierung in Peking verurteilt die Ausschreitungen scharf. Die Regierung und die Polizei vor Ort seien aufgefordert, wieder Ordnung herzustellen. Auch der Chef der chinesischen Streitkräfte in Hongkong, Chen Daoxiang, kritisiert die andauernden Ausschreitungen. Die Unruhen hätten das Leben und die Sicherheit der Menschen ernsthaft bedroht und sollten nicht toleriert werden, so Daoxiang. Zeitgleich zu den Protesten der Regierungsgegner versammelten sich am Samstag in anderen Teilen Hongkongs Tausende Gegendemonstranten. Sie stellten sich hinter die Arbeit der Polizei.