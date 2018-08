CSU-Generalsekretär Scheuer will von einer "KoKo" nichts wissen. Quelle: Sven Hoppe/dpa

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat die SPD gemahnt, rasch Klarheit über eine Regierungszusammenarbeit zu schaffen. "Die SPD kann nicht irgendwie regieren und dann aber auch opponieren, so wie es ihr gerade passt", sagte Scheuer der "Passauer Neuen Presse". "Sie muss sich schon entscheiden."



Damit verwarf er Überlegungen in der SPD zu einer sogenannten Kooperationskoalition ("Koko"), bei der die SPD zwar auch Minister in der Regierung stellt, aber nur auf bestimmten Feldern kooperiert.