Eine Rentnerin hält ihren Rentenbescheid in der Hand. Quelle: Felix Kästle/dpa

Zum Start der Rentenkommission der Bundesregierung verlangt die IG Metall einen Kurswechsel in der Rentenpolitik. "Die Kommission muss liefern, um das Vertrauen in die gesetzliche Rente zu sichern", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann.



Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine zukünftige Anhebung des Rentenniveaus. Zur Finanzierung sollten alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Alterssicherung einzahlen. Die Rentenkommission will an Vorschlägen zur langfristigen Altersvorsorge arbeiten.