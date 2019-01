Der schwedische Energiekonzern hat sich bereits vom größten Teil seiner Kohlegeschäfte in Ostdeutschland getrennt. Den Tagebau in Ostdeutschland und die dazugehörigen Kohlekraftwerke hatte er an ein Konsortium um den tschechischen Versorger EPH und den Finanzinvestor PPF verkauft. Neben ein paar kleineren Kohlekraftwerken betreibt Vattenfall noch das 2015 in Betrieb genommene Steinkohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg - das größte Kraftwerk in Norddeutschland. Vattenfall-Chef Magnus Hall hatte sich dafür ausgesprochen, dass das Kraftwerk bei einem Kohleausstieg in Deutschland bis zum Schluss am Netz bleibt.