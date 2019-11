Polizei patrouilliert auf den Straßen in Bolivien.

Quelle: Natacha Pisarenko/AP/dpa

Nach dem Rücktritt von Boliviens Staatschef Evo Morales hat auch Verteidigungsminister Javier Zavaleta Lopez sein Amt niedergelegt. Dies gab er auf Twitter bekannt. "Der Staat, den wir aufgebaut haben, ist ein Bolivien, in dem das Militär an der Seite des Volkes sein Heimatland verteidigen soll und nicht gegen sein Volk", sagte er.



Zavaleta appellierte an den unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Carlos Mesa und den Oppositionsführer Luis Fernando Camacho, eine friedliche Lösung für den Konflikt zu finden.