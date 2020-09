Landtag in Thüringen (Symbolbild)

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Am 25. April 2021 soll in Thüringen ein neuer Landtag gewählt werden. Darauf sollen sich Linke, SPD und Grünen mit der CDU verständigt haben, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen eines Treffens der vier Parteien in Erfurt erfuhr.



Die Parteien reagieren damit auf die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Parlament. Linke und SPD plädierten bisher für eine schnelle Neuwahl noch vor der Sommerpause, die CDU dagegen für einen späteren Termin nach einem Etatentscheid.