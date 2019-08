Bereits am Mittwoch hatten die Gespräche über die Bildung einer neuen Regierung begonnen. Präsident Sergio Mattarella traf am Nachmittag zunächst mit Senatspräsidentin Elisabetta Casellati und dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Roberto Fico, zusammen. Über den Inhalt der Gespräche im Quirinalspalast in Rom drang zunächst nichts an die Öffentlichkeit.