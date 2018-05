Sterne-Chef Luigi Di Maio hat einen Lösungsvorschlag gemacht. Quelle: Massimo Percossi/ANSA/dpa

Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung hat in der festgefahrenen Regierungskrise in Italien einen Lösungsvorschlag gemacht. Um doch noch mit der fremdenfeindlichen Lega zu regieren, könne man vom umstrittenen Kandidaten für das Finanzministerium abrücken, sagte Sterne-Chef Luigi Di Maio in einem Facebook-Video.



Die Regierungsbildung der Sterne und der Lega war am Sonntag geplatzt, weil Präsident Sergio Mattarella den Eurokritiker Paolo Savona nicht als Finanzminister akzeptiert hatte.