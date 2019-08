DIW-Chef Marcel Fratzscher. Archivbild

Quelle: Daniel Naupold/dpa

Die Regierungskrise in Italien weckt Sorgen über den künftigen Kurs Roms. "Für Europa wäre eine rechte Regierung in Italien ein noch größerer Alptraum als die gegenwärtige Regierung", sagte Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).



"Ein zunehmend populistischer und fremdenfeindlicher Kurs Italiens wird es für Europa in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik und beim Thema Migration deutlich schwieriger machen", sagte Fratzscher.