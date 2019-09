Sergio Mattarella, Präsident von Italien. Archivbild

Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Auf der Suche nach einer neuen Regierung in Italien steht die Entscheidung des Staatspräsidenten an. Sergio Mattarella führt bis heute Abend Gespräche mit den großen Parteien. Danach will er entscheiden, ob es eine neue Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten geben kann oder ob nur eine Neuwahl möglich ist.



Die Allianz zwischen Sternen und rechter Lega war in der vergangenen Woche endgültig zerbrochen. Seitdem verhandeln die Sterne mit den Sozialdemokraten über ein Bündnis.