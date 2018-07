Premierministerin Theresa May in London. Quelle: Rob Pinney/London News Pictures via ZUMA/dpa

Nach dem Beben in ihrer Regierung hat die britische Premierministerin Theresa May ihre umstrittenen Brexit-Vorschläge verteidigt und sich kampfeslustig gezeigt. Man wolle einen geordneten EU-Austritt, dabei aber Wünsche der Brexit-Wähler erfüllen, etwa nach Begrenzung des Zuzugs von EU-Bürgern, sagte May in London.



Bei der EU nimmt man Mays Ideen allerdings zurückhaltend auf. Unterhändler Michel Barnier bekräftigte bekannte EU-Positionen, die Mays Plänen zum Teil widersprechen.