In Mays Partei tobt ein Machtkampf. (Archivbild) Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

In der Regierungskrise in Großbritannien ruft Premierministerin Theresa May ihr neues Kabinett erstmals zusammen. Nach dem Rücktritt von Boris Johnson sitzt der bisherige Gesundheitsminister Jeremy Hunt als neuer Außenminister mit am Tisch. Er hatte vor dem Brexit-Referendum für den Verbleib der Briten in der EU geworben.



May will eine enge Verbindung Großbritanniens mit der EU erhalten. Nach einem Misstrauensvotum gegen May aus ihrer eigenen Partei sieht es momentan nicht aus.