Wahrscheinlicher ist, May überlebt schwer angeschlagen ein Misstrauensvotum ihrer Partei und murkst weiter bis zum Brexit. Nach dem Brexit wäre aber wohl Schluss mit der schwer angeschlagenen Premierministerin May. Auch noch möglich ist, dass May erst einmal weiter macht. Dass aber das politische Hickhack und die Tatsache, dass offensichtlich auch innerhalb der regierenden Partei größte Uneinigkeit über den richtigen Brexit besteht und die Mehrheit der Parlamentarier einem "soft brexit" zuneigt, zu einem zweiten Referendum führt. Viele Brexitbefürworter würden sich dadurch aber verraten fühlen und sich wahrscheinlich von den regierenden Konservativen abwenden.



Was auch immer wir in den ungewissen nächsten Stunden und Tagen erleben werden - sicher ist, dass die Autorität der Premierministerin stark beschädigt ist. Der Kampf um den Brexit, soft, hard oder no deal, tritt in die Endphase ein. Die politischen Fronten verhärten sich, während Großbritannien vor der größten politischen Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg steht.