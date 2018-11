Rücktritte wegen Brexit-Entwurf von Premierministerin May. Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Nur wenige Stunden nach Billigung des Brexit-Entwurfs haben mehrere Rücktritte die Regierung in London in eine Krise gestürzt. Brexit-Minister Dominic Raab und Arbeitsministerin Esther McVey legten ihre Ämter nieder. Auch die britische Brexit-Staatssekretärin Suella Braverman ist zurückgetreten.



Sie protestieren damit gegen das Abkommen über den EU-Austritt Großbritanniens. Sie werfen Premierministerin May vor, bei den Verhandlungen mit Brüssel zu viele Kompromisse gemacht zu haben.