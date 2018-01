Führende SPD-Leute schäumen, das Wechselmanöver sei unanständig und nur von verletzten Eitelkeiten und persönlichem Karrieredenken einer einzelnen Abgeordneten getrieben. Twestens Verhalten sei "nicht nur Verrat an den Wählerinnen und Wählern, sondern auch Verrat an Rot-Grün", postet Schulz bei Facebook. Und SPD-Generalsekretär Hubertus Heil - selbst ein Niedersachse - schimpft in Berlin in die Kameras: "Es ist ein Skandal, dass die CDU in Niedersachsen dieses schmutzige Intrigenspiel mitmacht und versucht, daraus politisches Kapital zu schlagen." Die Genossen fordern Aufklärung von den CDU-Leuten in Hannover, seit wann sie mit Twesten in Kontakt standen - und ob sie ihr ein unmoralisches Angebot gemacht haben.