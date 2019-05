Österreichs Innenminister Kickl (FPÖ) soll gehen. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will sich in der schweren Regierungskrise von seinem umstrittenen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) trennen. Er werde dem Bundespräsidenten die Entlassung vorschlagen, sagte der 32-Jährige in Wien. Nach dem Skandal-Video von Ibiza brauche es nun "lückenlose Aufklärung".



Aus Sicht von Kurz wäre es schlüssig gewesen, wenn Kickl von seinem Amt zurückgetreten wäre. Offiziell kann in Österreich nur der Bundespräsident einen Minister entlassen.