Dass dies so weitergehen könnte, ist wohl auch Salvini klargeworden. In den letzten Tagen ist sein ruppiger Tonfall gegenüber dem verschmähten Koalitionspartner deutlich milder geworden. "Mein Telefon ist an", so ließ er wissen, "wenn jetzt jemand 'ja' sagen will, denken wir darüber nach". Doch die Äußerungen der Fünf-Sterne-Bewegung hören sich nicht so an, als könne er auf einen positiven Anruf hoffen.