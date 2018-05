Präsident Mugabe soll nun des Amtes enthoben werden Quelle: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

Nach fast vier Jahrzehnten an der Macht muss sich Simbabwes Präsident Robert Mugabe einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Die Abgeordneten der Regierungspartei Zanu-PF wollen heute über die Einleitung des Verfahrens abstimmen, erklärte der Fraktionsvorsitzende Lovemore Matuke.



Bei ersten Beratungen am Montag sprachen sich 230 von 260 Abgeordneten der Partei für Mugabes Amtsenthebung aus, hieß es im staatlichen Fernsehen ZBC. Mugabe ist in Simbabwe bereits seit 1980 an der Macht.