Sri Lankas Staatspräsident Maithripala Sirisena. Archivbild Quelle: Rainer Jensen/dpa

In Sri Lanka spitzt sich die Regierungskrise nach der Absetzung des Regierungschefs durch den Präsidenten weiter zu. Präsident Maithripala Sirisena ordnete an, dass sich das Parlament bis zum 16. November vertagt. Damit stoppte er einen Versuch des entlassenen Premiers Ranil Wickremesinghe, im Parlament seinen Rückhalt zu demonstrieren.



Sirisena hatte überraschend am Freitag den Premier abberufen und seinen Parteikollegen, Ex-Präsident Mahindra Rajapaksa, zum Regierungschef ernannt.