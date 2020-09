Wahlurne im Thüringer Landtag

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Neue Vorschläge zur Lösung der Regierungskrise in Thüringen: FDP-Chef Christian Lindner und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) plädierten für einen unabhängigen Kandidaten für das Regierungsamt in Thüringen. Eine neutrale Persönlichkeit solle für Neuwahlen sorgen, sagte Kretschmer. Lindner schlug den Thüringer Verfassungsgerichtspräsidenten Stefan Kaufmann als Übergangsregierungschef vor. So habe man in Österreich im Zuge der Ibiza-Affäre eine Staatskrise abgewendet.