Bei Protesten in Äthiopien sind mindestens 67 getötet worden. Zudem seien bei den regierungskritischen Demonstrationen seit Mittwoch mindestens 213 Menschen verletzt worden, sagte der Polizeichef der Region Oromia, Kefyalew Tefera, dem regionalen Sender Oromia Broadcasting Network. Am Freitag wurde die Armee in einigen Teilen des Landes eingesetzt.



Die Proteste richteten sich teilweise gegen Regierungschef Abiy Ahmed, der jüngst mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde.