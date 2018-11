Viktor Orbán dürfte der neue Medienriese gefallen. Archivbild

Quelle: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa

In Ungarn entsteht ein regierungsnaher Medien-Riese. Das Konglomerat wird von einer Stiftung kontrolliert, an die viele Nachrichtensender, Internetportale und sämtliche Lokalblätter des Landes gespendet worden seien, teilten die Besitzer der Medienhäuser mit.



An der Betriebsspitze soll Gabor Liszkay stehen, ein Zeitungsverleger, der als strammer Unterstützer von Ministerpräsident Viktor Orban gilt. Agnes Urban, Budapester Medienanalystin, sprach von einem "beispiellosen" Schritt.