Di Maio gibt den Chefposten in der Fünf-Sterne-Partei auf. Archivbild

Quelle: Vincenzo Livieri/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Luigi Di Maio tritt als Chef der italienischen Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung zurück. Er werde aber weiter in der Politik und der Partei aktiv sein, sagte der Außenminister in Rom.



"Es ist an der Zeit, die Fünf-Sterne-Bewegung neu zu begründen", so Di Maio. Seit Tagen war über seinen Rücktritt als Parteichef spekuliert worden. Das Amt des Außenministers behält er weiter. Am Sonntag wird in den Regionen Emilia-Romagna und Kalabrien gewählt. Den Sternen droht ein Debakel.